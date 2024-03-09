Названы самые надежные компактные автомобили

Многие автовладельцы, выбирая компактные автомобили, преследуют две цели, это экономия на топливе и удобство передвижения в городе.

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Аналитиками был составлен рейтинг самых надежных компактных автомобилей, основанный на опросе владельцев.

Всего в опросе приняло участие около десяти тысяч автовладельцев, в результате которого лидером рейтинга стал Suzuki Swift, выпускаемый с 2017 года. Процент надежности данной модели автомобиля составил 99,5%, что является максимальным показателем. Малая часть автовладельцев, кто был недоволен машиной, имели претензии в основном к отделке салона. Также отмечено, что все работы по ремонту автомобиля производились в одни сутки.

Второе почетное место списка занимает гибридный Toyota Yaris Hybrid 2011-2020 годов производства. Его показатель надежности составил 99,3%. Единственным минусом автомобиля стала батарея 12V, которая по мнению автовладельцев, является не надежной и требует замены.

Тройку лидеров замыкает Hyundai i10 выпускающаяся в период с 2014 по 2020 год, с процентным показателем надежности в 98,6%. Электропроводка автомобиля стала самой частой жалобой среди владельцев авто.

На четвертой позиции оказалась Toyota Yaris Hybrid, поколение, которое выпускается после 2020 года. Пятерку лидеров замыкает Honda Jazz 2015—2020 годов выпуска.

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Шестое место было отдано Honda Jazz 2020 г., седьмое у Hyundai i10 2020 г., восьмое место - Kia Picanto 2017 г., девятая позиция - Dacia Sandero 2013—2020г.г., и замыкает список Mini Hatchback выпускаемая с 2014 года.

Эксперты советуют, перед тем как выбрать автомобиль, рекомендуется изучить не только его характеристики и стоимость, но и ознакомиться с отзывами клиентов, рейтингом надежности, безопасности, ремонтопригодности. Только тщательный выбор позволит наслаждаться вождением, а не искать автосервис, в котором отремонтируют ваш автомобиль.