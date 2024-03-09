Названы лучшие массовые электромобили в мире

По мнению экспертов, в мире уже определены те электрические транспортные средства, которые смело можно назвать «народными».

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В рамках проведения масштабного исследовательского проекта были взяты данные об общем удовлетворении электромобилями автолюбителями, которые были определены путем опроса. В список вошли такие вопросы и удовлетворенность такими параметрами как: запас хода, качество материалов и стойкость конструкции, внешний вид, степень сложности зарядки аккумулятора в быту и стоимость эксплуатации.

Специалисты выяснили, что самым лучшим электромобилем среднего класса, выпущенным в рамках массового сегмента, является Mini Cooper Electric, получивший общую сумму баллов в 770 единиц. Следом расположился Ford Mustang Mach-E, которому не хватило всего лишь 6 очков для того, чтобы сравняться с лидером. За ними идет Hyundai Ioniq 6 с результатом в 759 баллов.

В полный список, состоящий из десяти моделей, вошли (с первого по десятое место): Mini Cooper Electric (выпущенный в Великобритании в 2020 году)– 770, Ford Mustang Mach-E (Соединенные Штаты Америки, 2020 год) – 764, Hyundai Ioniq 6 (Южная Корея, 2022 год) – 759, Kia EV6 (Южная Корея, 2021 год) – 739, Nissan Ariya (Япония, 2022 год) – 739, Chevrolet Bolt EUV (Соединенные Штаты Америки, 2021 год) – 738, Chevrolet Bolt EV (Соединенные Штаты Америки, 2016 год) – 733, Hyundai Ioniq 5 (Южная Корея, 2021 год) – 727, Kia Niro EV (Южная Корея, 2018 год) – 706 и Ford F-150 Lightning (Соединенные Штаты Америки, 2022 год) – 704 балла.

Удивительно, но в данном списке нельзя увидеть творения от производителей из Китайской Народной Республики. Если думать о будущем и смотреть на то, что сейчас происходит на рынке электрических автомобилей на территории нашей страны, то можно смело сказать, что уже совсем скоро некоторые из них окажутся в данном списке.