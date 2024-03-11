Lexus заменит RC и LC одной новой моделью: что о ней известно

Lexus готовится к значительному обновлению своего модельного ряда, планируя заменить две знаковые модели, RC и LC, одним гибридным спорткупе премиум-класса.

© Car.ru

По предварительной информации, модель получит размеры, сопоставимые с LC, и будет представлена в двухдверном кузове с четырьмя посадочными местами в схеме 2+2.

В свое оснащение Lexus получит мощную гибридную установку, на основе турбированного шестицилиндрового двигателя, схожего с тем, который устанавливается на Toyota Tundra, развивающего до 433 лошадиных сил.

Комплектация автомобиля гибридной силовой установкой указывает на стремление бренда к инновациям и современным технологиям, которые будут применяться в своих моделях, продолжая поддерживать престижный статус на рынке автомобилей премиум-класса.

Базовая версия нового автомобиля скорее всего будет оснащаться 3,5-литровым силовым агрегатом мощностью 349 лошадиных сил. Также появилась информация о том, что в базовой версии автомобиль может получить в свое оснащение электрическую силовую установку.

Опубликованные рендеры, также указывают на то, что длина нового спорткупе будет превышать 4,8 метра, колесная база - 2,87 метра. По своим параметрам, новый автомобиль сравним по размерам с Lexus LC, что предполагает высокий уровень комфорта и простора в салоне. Судя по рендерам, дизайн новой модели выполнен в стиле концепт-кара Lexus Electrified Sport. Точная даты выпуска нового автомобиля и его стоимость не сообщаются, также не разглашается информация о том, поступит ли новинка на российский рынок или ее поставки будут осуществляться путем параллельного экспорта. Но известно точно одно, Lexus будет, как всегда, оснащаться на высшем уровне.

Lexus, наряду с мировыми производителями, стремится к новым технологиям, на фоне этого ведутся разработки электрических легковых автомобилей.