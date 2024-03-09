Абсолютно новый Haval H9 в России: «живые» фото кузова и салона

Презентация «девятки» ещё не состоялась даже в Китае, а в нашей стране по дорогам уже ездят предсерийные машины без всякого камуфляжа. Фотошпионам попался чёрный матовый Haval H9, причём удалось заглянуть в салон и увидеть русифицированный информационно-развлекательный комплекс! Предполагается, что новый внедорожник начнут собирать на заводе в Туле в конце весны.

© t.me/Avtovmoskve

Haval H9 станет гораздо современнее внутри: виртуальная панель приборов, медиасистема с крупным тачскрином, большая площадка для беспроводной зарядки гаджетов. При этом аналоговых кнопок достаточно: и мультирулём, и климатической системой, настройками обдува, и регулировками кресел можно управлять в перчатках. У предсерийного внедорожника температура отображается в Фаренгейтах.

© https://t.me/Avtovmoskve

© https://t.me/Avtovmoskve

Благодаря прошлогодней дилерской презентации известны все основные характеристики и ориентировочные цены новинки. Haval H9 сохранит рамную архитектуру, семиместный салон, постоянный полный привод типа ToD, блокировки межколёсных дифференциалов и понижающую передачу, а покупатели как и прежде смогут выбирать между бензиновыми и дизельными турбомоторами.

Продажи актуального Haval H9 постепенно сворачивают: например, дизельные версии внедорожника уже нельзя заказать. Новое поколение модели может появиться у дилеров в августе, однако сроки начала продаж предварительные и могут корректироваться. В декабре прошлого года ожидалось, что цены будут варьироваться в диапазоне от 4,29 до 5,79 миллиона рублей.