Босс Renault призвал создать европейский альянс для борьбы с Китаем

Глава компании Renault выразил глубокую поддержку идеи об учреждении европейского союза в автомобильной отрасли, направленного на содействие противостоянию китайских производителей на мировом рынке.

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Создание европейского союза стало актуальным на фоне растущего числа китайских электромобилей, составляющих высокую конкуренцию европейским моделям на мировом рынке. Тенденция увеличения присутствия китайских марок во всем мире вызывает много вопросов, среди которых качество автомобилей. Глава Renault подчеркнул, что объединение усилий европейских компаний необходимо, ссылаясь на пример успешного опыта сотрудничества, продемонстрированного компанией Airbus.

Только при совместных усилиях европейских компаний можно будет создать конкурентоспособные электромобили, имеющие преимущества над китайскими аналогами, не только в плане оснащения, но и в цене.

Более того, Renault уже ведет переговоры с компанией Volkswagen о возможности совместного использования платформы AmpR для разработки доступного по цене электрокара Renault 5. Это свидетельствует о стремлении к эффективному партнерству и взаимовыгодному сотрудничеству между европейскими автопроизводителями.

В свете растущей конкуренции со стороны китайской автомобильной промышленности, многие лидеры западных стран высказывают опасения в плане превосходства Китая в мировых разработках, применяемых в автомобилестроении.

Эти обстоятельства заставляют автомобильную индустрию Запада пересмотреть свои стратегии в отношении сотрудничества с Китаем и развития внутренних рынков.

Напомним, что Китай ведет активные разработки и поставки автомобилей не только на российский рынок, но и на мировой, пытаясь занять свободные ниши. Данная тенденция не пришлась по душе западным брендам.