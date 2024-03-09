BAIC привезет в Россию новые внедорожники для конкуренции с Tank

BAIC готовится представить на российском рынке две новые модели внедорожников: крупный BJ60 и BJ40 нового поколения (BJ41), что станет серьезным вызовом для конкурента - бренда Tank от Great Wall Motor.

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BJ60, который уже представлен на китайском рынке, отличается от предыдущих моделей BAIC, доступных в России, оригинальным дизайном и новыми техническими характеристиками. Он имеет просторный салон, оснащенный передовыми технологиями безопасности и комфорта. Автомобиль оснащается 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 267 л.с. Цены на эту модель в Китае значительно ниже, чем у конкурента Tank 500, и находятся в пределах от 3,4 до 3,7 млн. рублей.

Кроме того, BJ40 нового поколения (BJ41) также обещает быть привлекательным вариантом для российского рынка. С обновленным дизайном и улучшенными техническими характеристиками, этот компактный внедорожник может привлечь внимание тех, кто ищет надежный и функциональный автомобиль для городских и загородных поездок.

Ожидается, что BJ60 и новое поколение модели BJ41, займет своё место на российском автомобильном рынке уже осенью. BJ41 сохранит прочную рамную конструкцию и внешний дизайн, схожий с BJ60. Новый 2,0-литровый двигатель мощностью 245 л.с. от Hycet обеспечивает высокую производительность, что гарантирует эффективную работу в различных условиях эксплуатации. А современно оборудованный салон с разнообразными системами информации и развлечений придает комфорт и удобство в путешествиях.

Помимо технических характеристик, цены на BJ41 также будут конкурентоспособными по сравнению с аналогичными моделями, что, безусловно, привлечет внимание покупателей не только в России, но и за её пределами. Выведение на рынок новых моделей внедорожников от BAIC обещает увеличить конкуренцию в сегменте SUV, предложив потребителям больше вариантов выбора с различными характеристиками и ценами, что будет способствовать разнообразию и развитию автомобильной индустрии.