Новые BMW X5 M и X6 M получат карбоновый обвес от Manhart

Последние модели X5 M и X6 M - одни из самых красивых внедорожников на рынке, отчасти благодаря мудрому решению BMW применить лишь незначительный импульс жизненного цикла. Автомобили не сильно изменились по сравнению с версиями, предшествующими LCI, чего нельзя сказать о более крупном X7 с его противоречивыми раздвоенными фарами.

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Немецкий тюнер Manhart представляет комплексный пакет из углеродного волокна, окрашенного в тот же цвет, что и остальные кузовные панели. В качестве альтернативы желающие могут выбрать более дорогой вариант из карбона. Manhart отмечает, что капот, боковые юбки и двойные задние спойлеры, изначально разработанные для до-LCI моделей, совместимы с фейслифтинговыми версиями.

Наряду с уже существующими деталями специалист по запчастям добавляет новые элементы, специально разработанные для X5 M и X6 M 2024 года, которые предназначены только для Competition. В качестве примера можно привести передний спойлер-губу, а также дополнения для передних и задних крыльев, придающие профилю более мускулистый вид. Даже диффузор был покрыт углеродным волокном и отличается вертикальной подсветкой, как у автомобилей Формулы 1.

Все детали обвеса изготовлены в Германии, и клиенты также могут приобрести собственные значки и колеса Manhart. На доставку нового заказа от Manhart уходит от шести до восьми недель. Новые кузовные детали могут быть установлены на X5 M или X6 M с помощью оригинальных болтов, благодаря чему, всегда можно вернуть автомобилю его первоначальный вид, если надоест комплект. Источник: Manhart