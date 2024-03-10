AC Cars анонсировала олдскульное купе Cobra GT с компрессорным V8

Компания AC Cars анонсировала олдскульное лимитированное купе Cobra GT.

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Культовый бренд AC Cobra в год своего 123-летия, который отмечается в нынешнем году, готовит поклонникам очередную новинку. Вслед за реинкарнацией родстера AC Cobra GT, который был представлен весной 2023 года, фирма анонсировала AC Cobra GT Coupe. Как ясно из названия, ключевым отличием станет тип кузова, который предложит клиентам жёсткую крышу. Ежегодно планируется выпускать до 250 открытых спорткаров, а значит, и тираж закрытой модификации также будет лимитированным.

Родстер построен на шасси с пространственным каркасом из экструдированного алюминия, а все внешние панели автомобиля изготовлены из углепластика. Для спорткара адаптирован 5,0-литровый V8 от Ford Mustang, который предложат в двух версиях.

Базовым агрегатом станет атмосферный 460-сильный, а оснащённый компрессором мотор обеспечит уже 660 сил. Любой из моторов можно заказать как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 10-ступенчатым автоматом.

В AC Cars отметили, что основным отличием версии Coupe будет именно тип кузова. А значит, что, сохранив шасси и агрегаты, автомобиль обзаведётся лёгкой стационарной крышей из углепластика. Об оснащении новинки не сообщается, но наиболее вероятно, что купе получит то же самое оснащение и набор опций, что и существующий AC Cobra GT.