Opel готовит два новых электрических кроссовера

Одним из них станет возрождённая Frontera

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Компания Opel готовит к дебюту два новых электрических кроссовера.

Немецкий автопроизводитель уже предлагает клиентам 15 электрифицированных моделей, многие из которых полностью электрические, причём линейка гибридов и электромобилей Opel охватывает все сегменты рынка — от городского квадрицикла Rocks и сити-каров Corsa и Mokka до коммерческих Combo Cargo, Vivaro и Movano. В ближайшее время эта гамма пополнится ещё двумя моделями — новыми кроссоверами с электрической силовой установкой. Причём один из них был уже анонсирован ранее.

Самой ожидаемой новинкой станет, конечно же, возрождённая Opel Frontera — ранее это имя носил первый внедорожник в истории немецкого бренда, а сейчас его получит самый обычный кроссовер.

Frontera заменит в гамме Crossland, но будет крупнее и получит семиместный салон. Ожидается, что технически новинку унифицируют с перспективным Citroen C3 Aircross, который пока также не представлен.

Вторым новым электромобилем Opel станет кроссовер Grandland в полностью электрическом варианте. Автомобиль уже имеет бензоэлектрическую версию, а также модификацию с 48-вольтовой «мягкой» гибридной технологией, но до конца 2024 года новое поколение Peugeot E-3008 поделится с собратом по концерну Stellantis своими агрегатами, что и позволит сделать немецкой марке новый электромобиль.