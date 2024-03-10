В продаже появилась Porsche Carrera GT с особым декором

На онлайн-площадке Hemmings выставили на продажу суперкар Porsche Carrera GT — один из самых редких и желанных среди коллекционеров современных автомобилей. Экземпляр отличается отличным состоянием, которое продавец описывает как заводское, а кроме того, машина имеет довольно редкий опциональный пакет. Из условных минусов — достаточно большой по меркам подобных суперкаров пробег. Машина 2005 года окрашена в каноничный для модели серебристый цвет кузова, а салон отделан чёрной кожей.

Для машины заказан пакет Carrera GT Custom Tailoring, что подразумевает карбоновый декор руля и кресел, а также набалдашник рычага коробки передач из углеволокна вместо фирменного для модели элемента из бука. Кроме того, суперкар оснащён особыми сиденьями, которые на 15 миллиметров шире стандартных.

Автомобиль прошёл расширенное техническое обслуживание, которое обошлось владельцу в 80 000 долларов — это позволило машину вернуть в состояние, которое продавец описывает как «заводское». При этом пробег Carrera GT составляет более 26 тысяч километров, что весьма много для такой техники.

© Hemmings

© Hemmings

© Hemmings

© Hemmings

© Hemmings

© Hemmings

© Hemmings

© Hemmings

Впрочем, это никак не сказалось на цене машины — за суперкар хотят выручить 1 275 000 долларов. С 2003 по 2007 годы фирма Porsche выпустила 1270 суперкаров Carrera GT, подавляющее число которых было серебристого или чёрного цвета. Суперкар оснащался атмосферным V10 объемом 5,7 литра мощностью 612 лошадиных сил, тяга которого передавалась на заднюю ось через 6-ступенчатую механическую коробку передач.