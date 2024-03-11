Автомобили бренда "Москвич" раскупили после объявления о щедрых скидках

Накануне "Российская газета" рассказала о резком снижении рекомендованных розничных цен на автомобили "Москвич": так, купить седан или кроссовер от отечественного бренда можно со скидкой почти от полумиллиона до 712 тысяч рублей. Ситуация привела к ажиотажному спросу в автосалонах.

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Портал "Южный автомобиль" пишет, что ознакомился с предложениями по "Москвичам" от ростовских дилеров. Они сообщили, что машины прошлого года выпуска есть в наличии, но большинство из них забронировано клиентами. Ситуация в Краснодаре аналогичная: в наличии остались только "Москвичи" в дорогих комплектациях, а в базовых версиях автомобили были раскуплены в первый день "распродажи".

Отмечается, что объявленные скидки не являются конечными: дилеры готовы уступить, если авто приобретается в кредит или клиент пользуется услугой трейд-ин.

Без этих опций цена на "Москвич 3" на "механике" с учётом дисконта начинается от 1 590 000 рублей - столько, например, стоит седан Lada Vesta с 1.8 Evo и вариатором, купить "Москвич 6" можно начиная от 2 136 000 рублей.