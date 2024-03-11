Эксклюзивный "Запорожец" продается за 2 млн рублей

В начале марта на сайте "Авито" появилось объявление о продаже реставрированного и модернизированного "Запорожца". Купленный изначально за 60 тысяч рублей автомобиль после комплекса реставрационных работ продаётся по цене почти в 42 раза дороже. Владелец рассказал, почему решил распрощаться со своим детищем.

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"Многие владельцы таких машин ездят на выставки и мероприятия, а у меня нет времени и возможности. Я выезжаю прокатиться раз в год - 9 мая, - цитирует портал е1.ru владельца "Запорожца" Семёна. - Я проехал на этой машине буквально 1-2 тысячи километров. Когда я отремонтировал ее, решил, что подарю уже своему сыну. Но девять месяцев назад у меня родилась дочь, и "Запорожец" остался без наследника: девочке такая машина не нужна будет. Поэтому и решил продать".

Семён рассказал, что занимался ремонтом автомобиля более пяти лет и за всё это время в него было вложено свыше двух миллионов рублей. Были заменены двигатель, подвеска, салон, значительно Семён потратился на аудиосистему, колонки которой расположены вместо заднего дивана.

"Определить цену этой машины сложно: нет понятного рынка. Стоимость, которую я установил, - это цифра, морально соответствующая. Кроме денег, я вложил и силы, и душу, и любовь", - "объяснил" ценник владелец "Запорожца".

Удивительно другое, что все пишут про то, что "Запорожец" стоит 2 млн рублей, но если найти объявление о его продаже на "Авито", то прайс на полмиллиона выше. Вероятно, после публикации про автомобиль во многих российских автомобильных СМИ, спрос на машину вырос, и после этого владелец решил повысить ценник.