Цены на почти все модели "Москвича" резко упали в РФ

Завод "Москвич" резко скинул цены на две модели. Так, самый простой кроссовер "Москвич 3" можно купить за 1 590 000 рублей (минус 630-712 тысяч рублей). А лифтбек "Москвич 6" подешевел на 490 тысяч рублей - до 2 136 000 рублей. При этом электромобиль "Москвич 3е" по-прежнему стоит 3 950 000 рублей.

Одновременно российский бренд убрал прямую скидку в размере до 200 тысяч рублей, которая действовала в последнее время.

В "Москвиче" объяснили снижение цен новым подходом к ценообразованию. Предполагается, что такие прайс-листы будут действовать до 31 марта.

В феврале завод "Москвич" продал 1050 автомобилей, из которых около 100 штук - лифтбеки "Москвич 6". Суммарные продажи за январь-февраль составили 1740 машин, включая 150 лифтбеков "Москвич 6".

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В 2023 году возрожденный бренд реализовал 15,3 тысячи машин, включая 1,5 тысячи электромобилей.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы завод "Москвич" начнет мелкоузловую сборку "Москвича 3" и "Москвича 3е".