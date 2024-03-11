В Bentley рассказали, чем заменят уникальный двигатель W12 объемом 6 литров

Директор по связам с общественностью британской марки Уэйн Брюс заявил отделу продаж, что на подходе высокопроизводительная бензин-электрическая силовая установка. Гибрид появится уже в этом году и превзойдёт по отдаче W12, следовательно, можно рассчитывать на пиковую мощность свыше 635 лошадиных сил. Последний Bentley с 6,0-литровым двигателем сойдёт с конвейера в Крю в конце апреля.

За двадцать лет двигатель W12 появился под капотом более 100 тысяч автомобилей Bentley. Однако заказать новый купе, кабриолет, седан или кроссовер с таким мотором вряд ли удастся: все слоты зарезервированы, так что покупателям остаётся либо соглашаться на уже выбранную конфигурацию, либо искать подходящую сборку на вторичном рынке.

Электрификация Bentley происходит медленно: в 2023 году только 10 процентов проданных автомобилей были гибридами. Однако со временем у покупателей не будет вариантов, поэтому число подключаемых гибридов будет расти естественным образом. А к 2026 году Bentley покажет первый электромобиль, который окажется вдвое мощнее, чем версия с W12!