Infiniti готовится к премьере нового QX80

Японский бренд готовится к премьере флагманского внедорожника QX80 нового поколения, а пока мы, пользуясь имеющейся информации, решили представить, как будет выглядеть новинка.

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Иcтория полноразмерного внедорожника Infiniti началась в 2004 году, именно тогда стартовало производство модели с индексом QX56. В 2010 году внедорожник сменил поколение, а в 2014 вместе с плановым рестайлингом он получил и новое имя — QX80. После ещё одного рестайлинга, проведённого в 2018 году, флагман марки выпускается и по сей день, являясь одним из долгожителей современного автомобильного рынка (14 лет на конвейере). Долгожданная смена генерации состоится уже совсем скоро, и у нас уже есть возможность оценить практически все особенности его внешнего вида.

Летом 2023 года японская компания показала концептуальный QX Monograph, являющийся предвестником грядущей новинки. В конце февраля этого года были опубликованы первые изображения серийного автомобиля, а спустя чуть менее недели — ещё несколько тизеров. Благодаря им мы можем видеть, что серийная версия практически полностью повторяет концепт за исключением нескольких деталей. QX80 третьего поколения получит чуть более крупные зеркала, полноценные оконные рамки дверей, немного изменённую по форме и наполнению заднюю оптику, а также доработанный задний бампер с дополнительными элементами светотехники и нишей номерного знака.

Основным нововведением по части техники станет мотор: на смену атмосферному V8 5.6 с заводским индексом VK56VD придёт бензиновый битурбированный VR35DDT V6 3.5. В версии для американского рынка его отдача составит 456 л.с. и 698 Нм (для сравнения, прежний мотор V8 выдаёт 405 л.с. и 560 Нм). Трансмиссия также изменится, вместо 7-ступенчатого «автомата» мотор будут комплектовать 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Онлайн-премьера нового QX80 запланирована на 20 марта, а публичный показ состоится спустя неделю на автосалоне в Нью-Йорке.

Между тем, помимо флагманского внедорожника Infiniti также готовит кросс-купе QX65 и новый большой лифтбек.