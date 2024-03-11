Из кроссовера Haval M6 сделали фургон на замену Lada Largus

Фирма «Кросси» показала грузовичок, конвертированный из недорогого, но вместительного «китайца». Основой послужил Haval M6: в мастерской удалили задний диван, наглухо затонировали заднее стекло, а боковые закрыли заглушками. Изготовлены оригинальные дверные карты без механизмов стеклоподъёмников и внутренних ручек, добавилась перегородка перед грузовым отсеком, пол сделали ровным.

© Мотор.ру

Грузовой Haval M6 достаточно вместительный: объём кузова — около 2,3 кубометра, глубина отсека — 1,8 метра, ширина на уровне задних дверей — 1,4 метра, высота — один метр. Важно, что доработки сертифицированы, то есть покупатель не лишится заводской гарантии. При этом у фургона остаются все опции исходного кроссовера: парктроники, климат- и круиз-контроль, светодиодные фары, камера заднего вида и медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином.

Комплектация по меркам LCV даже слишком богатая, но других Haval M6 в России пока не предлагают. Под капотом 143-сильный (202 Нм) турбомотор объёмом 1,5 литра, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым преселективным «роботом», привод только передний. Стартовая цена на исходную «шестёрку» 2023 года выпуска — 1 979 000 рублей.

© «Кросси»

© «Кросси»

Стоимость доработки не раскрывается, но фирма «Кросси» считает фургон-кроссовер альтернативой пока отсутствующему в продаже грузовому «Ларгусу» и европейским «каблучкам». В этом классе машин нехватка предложений, а дилеры продают оставшиеся на складах Lada Largus по цене свыше двух миллионов рублей, и грузовой Haval M6 может стоить сравнимо.

В продажу вот-вот поступят Haval M6 тульской сборки, а значит можно рассчитывать на снижение цен на исходную модель. Впрочем, в мае на конвейер вернётся Lada Largus, сначала в продажу поступят небогатые комплектации, а значит дефицит в сегменте развозных фургончиков начнёт спадать.