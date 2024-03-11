Найдена очаровательная реплика Volkswagen Golf II, созданная на базе Polo

Очаровательная реплика Volkswagen Golf II, созданная на базе Polo
Недавно в Японии прошла выставка автотюнинга Osaka Auto Messe 2024, на которой показали несколько довольно любопытных проектов. Одним из них является этот Volkswagen Polo поколения 6R, стилизованный под Volkswagen Golf II.
Это работа мастерской Hult Design, которые прокомментировали создание такого необычного автомобиля следующим образом:
«К нам часто обращаются люди, которые раньше водили Golf II. Цены на автомобили той эпохи стремительно растут, и есть проблемы с нехваткой запчастей. Так появляется смысл в создании подобных реплик».
Практически все изменения сконцентрированы в передней части с довольно длинным передним свесом и искусным переходом от угловатых форм Golf II к более плавным кузовным панелям Volkswagen Polo. И хотя пропорции явно нарушены, с некоторых ракурсов хэтчбек действительно может напоминать оригинальный Golf.
Несмотря на наличие угловатого заднего бампера с чёрной вставкой, сзади сходство с Golf II минимальное. Немного странно также выглядят тонированные задние фонари, которые уже давно стали моветоном. Салон и вовсе остался без изменений от Polo за исключением белоснежных чехлов на сиденьях.
В настоящее время автомобиль использует классическую пружинную подвеску с регулировкой, но в будущем планируется установить пневмоподвеску.