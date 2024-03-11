Найдена очаровательная реплика Volkswagen Golf II, созданная на базе Polo

Недавно в Японии прошла выставка автотюнинга Osaka Auto Messe 2024, на которой показали несколько довольно любопытных проектов. Одним из них является этот Volkswagen Polo поколения 6R, стилизованный под Volkswagen Golf II.

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Это работа мастерской Hult Design, которые прокомментировали создание такого необычного автомобиля следующим образом:

«К нам часто обращаются люди, которые раньше водили Golf II. Цены на автомобили той эпохи стремительно растут, и есть проблемы с нехваткой запчастей. Так появляется смысл в создании подобных реплик».

Практически все изменения сконцентрированы в передней части с довольно длинным передним свесом и искусным переходом от угловатых форм Golf II к более плавным кузовным панелям Volkswagen Polo. И хотя пропорции явно нарушены, с некоторых ракурсов хэтчбек действительно может напоминать оригинальный Golf.

Несмотря на наличие угловатого заднего бампера с чёрной вставкой, сзади сходство с Golf II минимальное. Немного странно также выглядят тонированные задние фонари, которые уже давно стали моветоном. Салон и вовсе остался без изменений от Polo за исключением белоснежных чехлов на сиденьях.

В настоящее время автомобиль использует классическую пружинную подвеску с регулировкой, но в будущем планируется установить пневмоподвеску.