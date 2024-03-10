На подъездах к Крымскому мосту ликвидировали очереди

Очереди, образовавшиеся днем в воскресенье с обеих сторон Крымского моста, ликвидированы, по состоянию на 23:00 мск затруднений для проезда к досмотровым пунктам нет, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в распространенном сообщении.

К 13:00 мск в воскресенье на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилась небольшая очередь автомобилей, по состоянию на 19:00 мск время ожидания со стороны Тамани составляло около часа, со стороны Керчи - порядка двух часов.