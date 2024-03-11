Aston Martin поменял сейфти-кар после критики гонщиков

После Гран-при Австралии 2022 года действующий чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен сравнил машину безопасности с черепахой. Прошло без малого два года и Aston Martin ответил на критику: теперь для гоночной дирекции приготовили обновлённый Vantage, который на треть мощнее и гораздо динамичнее. Впрочем, до Mercedes-AMG GT Black Series новинка всё равно не дотянулась.

© Quto.ru

Инженеры Aston Martin поработали над тем, чтобы сейфти-кар мог поддерживать необходимый гоночный темп. Доработок много: модифицированное днище, удлинённый передний сплиттер, а также оригинальное заднее антикрыло. Также у суперкара появились жёлто-оранжевые спецсигналы, врезанная антенна, а также два дополнительных монитора в салоне.

Штурману автомобиля безопасности важно в реальном времени следить за таймингом, положением болидов Формулы-1, контролировать состояние трассы, а также получать информацию от дирекции гонки. Само собой, и пилот сейфти-кара, и его помощник надёжно зафиксированы в креслах-ковшах с пятиточечными ремнями безопасности. Как изменилась масса Vantage с допоборудованием не уточняется.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Изменений в силовой установке нет: под капотом стандартный 4,0-литровый V8, который после рестайлинга развивает 665 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Тяга передаётся на заднюю ось через 8-ступенчатый автомат. По иронии судьбы боевое крещение нового автомобиля безопасности Aston Martin Vantage состоялось после аварии пилота Aston Martin F1 Лэнса Стролла.