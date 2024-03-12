Новый BMW M4 стал доступен в конфигураторе на сайте

Большинство европейских филиалов BMW обновили свои онлайн-конфигураторы с M4 LCI после того, как в конце января был представлен Life Cycle Impulse. Но, американскому подразделению пришлось ждать несколько недель, чтобы создать свою идеальную спецификацию BMW M4 Coupe (G82) 2025 года. Конфигуратор включает в себя все три варианта комплектации (M4 Coupe, M4 Competition Coupe и M4 Competition xDrive Coupe).

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Стоимость базовой версии начинается от 79 100 долларов, версия с задним приводом - 83 200 долларов. Если добавить AWD, то цена составит 88 300 долларов (без опций) и 995 долларов за доставку и обслуживание. Любая из предложенных версий оснащена лазерными задними фонарями, такими же, как у M4 CSL и у модели 3.0 CSL.

Автомобиль после LCI оснащен новым комплектом кованых колес (825M) с ярко-серебристой отделкой. Высокопроизводительное купе также получило новые фары со светодиодным модулем, излучающим как ближний, так и дальний свет. Новые кластеры оснащены двумя вертикальными светодиодными блоками в форме стрелы, которые выполняют функцию дневных ходовых огней.

Также M4 получил опциональные красные или черные наклейки на кузов, которые в Европе предлагаются с середины 2022 года. Опция стальной крыши доступна без дополнительной платы и поставляется с электрически сдвигаемой стеклянной секцией. Если сочетать графику со стальной крышей, то последняя всегда будет выглядеть глянцево-черной. Эмблема BMW с черной глянцевой окантовкой, а значок M на крышке багажника - с серебристой окантовкой.

В салоне новое D-образное рулевое колесо, обновленные центральные вентиляционные отверстия, iDrive 8.5 и мягкая искусственная кожа на приборной панели. В стандартную комплектацию M4 входит матовая отделка Dark Graphite вокруг приборной панели, центральной консоли и крышки подстаканника.

За дополнительную плату можно получить новую отделку из полированного алюминия (Finely Polished Aluminum). BMW еще не закончила с обновлениями для M4, так как в конце 2024 года появится лимитированная специальная версия CS. Тем временем, конфигуратор в США также был обновлен и теперь включает в себя кабриолет M4 и обычные версии моделей 4 серии. Источник: BMW США