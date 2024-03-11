В России могут отключить часть дорожных камер с 1 сентября

Регионы РФ не готовы к новым правилам установки комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Муниципалитеты опасаются, что после 1 сентября часть уже работающих дорожных камер придется отключить, заявила замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова.

«Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», — Анну Седову цитирует «Коммерсант».

Ранее специалисты Минтранса презентовали третью версию проекта правил. Документ переводит в разряд обязательных существующие рекомендательные требования к техническим параметрам комплексов фотовидеофиксации. По данным ГИБДД, на конец прошлого года на дорогах страны работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и порядка 900 мобильных камер.

В январе появилась информация, что в РФ будут производить камеры для фиксации средней скорости на дорогах при условии введения необходимой законодательной базы. Разработчики отмечали, что такой контроль снизит аварийность и станет «эффективным инструментом для достижения нулевой смертности» на трассах.