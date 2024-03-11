Китайский наследник ГАЗ-69 пойман без камуфляжа: первое фото

В Поднебесной запечатлели прототип нового BAW 212 — модели, которая является преемником BAIC BJ212 образца 1965 года. Официальные тизеры «двести двенадцатого» появились более двух лет назад, однако пути компаний BAIC и BAW разошлись, поэтому проект забуксовал. Однако похоже, что новый BAW 212 всё-таки появится, ведь у предсерийного вездехода высокая степень готовности.

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BAW BJ212 — долгожитель китайского рынка. Исходный внедорожник разработали в 1960-е годы с помощью советских инженеров: раму и архитектуру шасси «подсмотрели» у ГАЗ-69, атмосферный двигатель позаимствовали у ГАЗ-21. Удивительно, но кондовый вездеход до сих пор в строю, хотя за без малого 60 лет поменялись все основные компоненты.

Теперь на подходе абсолютно новый «двести двенадцатый», причём судя по фотографии модель сохранит рамную конструкцию, шасси с неразрезным задним мостом, открывающуюся вбок пятую дверь и внушительный дорожный просвет. Два года назад инсайдеры прочили BAW 212 современные агрегаты: бензиновые двигатели объёмом 2,0 и 2,4 литра с наддувом и без, а также 8-ступенчатый автомат.

Хотя у BAW 212 остаются поклонники, на конкурентном китайском рынке вездеходу придётся соперничать с продукцией Great Wall, BAIC и Dongfeng. Олдскульный «двести двенадцатый» стоит от 100 тысяч юаней (14 тысяч долларов), а за более современные аналоги Beijing BJ40 или Tank 300 придётся выложить 180-200 тысяч юаней (25-28 тысяч долларов).