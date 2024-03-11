Продажи нового Tank 300 с мотором V6 стартуют 16 марта

Компания Great Wall опубликовала официальные фотографии нового Tank 330 - такой индекс получила версия внедорожника, оснащённая бензиновым трёхлитровым V6.

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Внешне автомобиль можно отличить по накладкам на капоте, имитирующим воздухозаборники, другому переднему бамперу, новому комплекту колёсных дисков и шильдику V6 красного цвета на пятой двери.

По габаритам новинка прибавила 12 мм в длину - до 4772 мм, 40 мм в ширину (1970 мм) и 57 мм в высоту (1971 мм). Ширина выросла за счёт увеличения колеи: 1625 и 1635 мм спереди и сзади соответственно. Высота стала больше благодаря новым колёсам, которые в стоке у Tank 330 имеют диаметр 18 дюймов.

Tank 330 получил турбошестёрку с двойным турбонаддувом мощностью 360 л.с. и моментом 500 Нм. Он агрегатируется 9-ступенчатым "автоматом". Ожидается, что двигателю будет помогать 48-вольтный стартер-генератор. Привод - полный, с двумя блокировками дифференциала и понижающей передачей.

Полноценная премьера Tank 330 состоится 16 марта. Тогда же объявят цены на внедорожник и начнут продажи. Ориентир - более 350 тысяч юаней (4,4 млн рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России цена на Tank 500 снижена почти на 1 млн рублей.