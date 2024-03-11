В России замечен выносливый компактный кроссовер Honda

В России подорожал Honda CR-V шестого поколения, признанный экспертами iSeeCars самым надежным и выносливым компактным кроссовером в мире. Если в феврале на одном из классифайдов продавались автомобили за 3,2 млн рублей, то в марте их минимальная стоимость на том же сайте объявлений выросла до 3,5 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

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За 3 507 000 рублей привезти новый CR-V под заказ предлагает компания из Владивостока. Это будет версия с китайского рынка, оснащенная несколькими подушками безопасности (в том числе коленной для водителя), датчиками давления в шинах, света и дождя, светодиодной оптикой с системой управления дальним светом, электрообогревом руля и боковых зеркал, беспроводной зарядкой для смартфона, двухзонным климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, передним и задним парктрониками, камерой кругового обзора, а также медиасистемой с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Двигатель — чисто бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 193 лошадиные силы, работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором и полным приводом.

На несколько тысяч рублей дороже такой же кроссовер готова привезти фирма из Благовещенска, а вот на гибридные CR-V с полным приводом цены еще выше — от 3 610 000 рублей, и они тоже доступны только под заказ. Их силовая установка выдает 204 силы и представляет собой сочетание 2,0-литрового бензинового «атмосферника» (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею) со 184-сильным электромотором.

Напомним, официальные поставки новых автомобилей Honda в Россию прекратились в марте 2022 года, поэтому формально новый CR-V на наш рынок так и не вышел. В мае 2023-го его признали самым беспроблемным компактным кроссовером на рынке — эксперты портала iSeeCars уверены, что он без проблем проедет более 400 тысяч километров.