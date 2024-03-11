АвтоВАЗ выявил у новых Lada Niva Legend непроваренные детали

Портал «Лада.онлайн» ознакомился с дилерским документом, в котором признаётся возможная проблема с задней дверью. На «Нивах» из списка может отсутствовать точка сварки около отверстия для крепления стеклоочистителя. Дилерам предлагают проверить наличие дефекта, постучав по крышке багажника: если деталь будет дребезжать, то потребуется ремонт в рамках сервисной кампании.

Поскольку добавлять сварную точку хлопотно, на АвтоВАЗе рекомендуют дилерам просверлить дополнительное отверстие и установить заклёпку. «Лишнюю» точку в пятой двери обработают антикором, а затем установят пластиковую обивку крышки багажника. Все работы проведут бесплатно для владельцев Lada Niva Legend. Сколько машин сошли с конвейера с дефектом не уточняется.

За последние три месяца АвтоВАЗ третий раз беспокоит владельцев семейства Niva. В декабре прошлого года внеплановый ремонт потребовался коробке передач, а на прошлой неделе глюк выявлен у совсем свежих внедорожников с круиз-контролем. Проблемы с «антисанкционной» электроникой встречаются на Lada Vesta NG: им тоже недавно меняли подрулевые переключатели.

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На подходе глубоко модернизированная Lada Niva Legend: ключевые доработки опробуют на версии Sport, но со временем реинжиниринг ждёт все внедорожники. В следующем году заслуженная модель наконец-то получит более современный и тяговитый двигатель.