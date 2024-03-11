Renault объявила об ажиотаже на новый хэчтбек с ретродизайном

Исполнительный директор марки Фабрис Каболив заявил журналистам, что предзаказ на электрокар Renault 5 E-Tech оформили 50 000 человек. Конфигуратор обещают запустить в мае, первые клиенты получат свои машины в сентябре-октябре. В Renault признают: сейчас проблема не в нехватке заявок, а в достижении нужных производственных мощностей и соблюдении графика поставок.

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Топ-менеджеры Renault называют электрический хэтчбек альтернативой Clio — второй по популярности малолитражке в Европе. Французская марка рассчитывает, что 5 E-Tech «завоюет множество клиентов». Один из факторов успеха — привлекательная стартовая цена 25 тысяч евро. Также покупателям понравился самобытный дизайн в ретростиле.

В основе Renault 5 E-Tech платформа AmpR Small, которая представляет собой электрическую версию «тележки» CMF-B, знакомой по Clio и Captur. У хэтчбека будут электродвигатели в трёх степенях форсировки (94, 121 или 148 лошадиных сил), а ещё покупателям предложат две батареи (40 или 52 киловатт-часа). Запас хода составит до 400 километров, причём «пятёрка» будет поддерживать быструю зарядку от 100-киловаттных терминалов.

В Renault гордятся, что серийный электромобиль 5 E-Tech на 95% повторяет смелый концепт-кар 2021 года. На старте продаж предложат пять цветов: ярко-жёлтый, ярко-зелёный, глубокий синий, жемчужно-белый и звёздный чёрный. Предусмотрены три варианта отделки салона, а топ-версии будут стилизованы под раллийный болид R5 Turbo из 1980-х.