Назван автор идеи автомобиля Apple

Сооснователь корпорации Apple Стив Джобс предлагал идею создания автомобиля еще в 2008 году. Об этом сообщает Bloomberg.

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По словам обозревателя Марка Гурмана, Джобс планировал запустить разработку автомобиля в 2008 году, на фоне мирового финансового кризиса. Генеральный директор Apple даже предлагал выкупить «за гроши» General Motors, чтобы на основе автогиганта наладить собственное производство. Но позже Джобс решил сконцентрироваться на iPhone. Apple начала разработку автомобиля в 2014 году — уже под управлением Тима Кука.

Гурман также назвал компании, с которыми Apple пыталась наладить партнерские отношения. Корпорация контактировала с Mercedes-Benz, но стороны так и не договорились — в определенный момент в компании решили, что смогут самостоятельно разработать Apple Car. Автор также отметил, что IT-гигант обсуждал возможность выпуска автомобилей под брендом Lincoln, принадлежащим Ford, но дальше нескольких встреч переговоры не продвинулись.

Также Apple была близка к приобретению производителя люксовых автомобилей McLaren. Джонни Айв, который в то время отвечал за дизайн, был готов создать новую студию в Лондоне, но сделка не состоялась.

В конце февраля источники Bloomberg сообщили, что корпорация Apple закрыла проект по выпуску электромобиля после нескольких лет разработки. Изначально компания планировала выпустить электрокар в 2026 году.