АвтоВАЗ выпустит лимитированные LADA Granta

«АвтоВАЗ» в апреле выпустит лимитированную партию из 900 «вседорожных» универсалов LADA Granta Cross в комплектации Quest. Об этом в понедельник сообщил инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

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Официально о планах по выпуску этих машин тольяттинский концерн не заявлял, но если верить инсайдерам, среди прочего они получат оригинальную обивку сидений из комбинированной ткани с водоотталкивающей пропиткой, отделку из эко-кожи с прострочкой и фирменный логотип Quest на передних сиденьях, обозначающий принадлежность к одноименной серии.

Окрасить такие автомобили на «АвтоВАЗе» могут сразу в три разных цвета, а в состав их комплектации войдут две подушки безопасности, парктроник, кондиционер, электрообогреваемые наружные зеркала с электроприводом, электрообогрев лобового стекла и некоторые другие опции.

Напомним, впервые «квестовая» LADA Granta Cross поступила в продажу в сентябре 2020 года. От обычной она отличалась двухцветной окраской кузова с черной крышей, шильдиком Quest и оригинальными литыми дисками с алмазной шлифовкой.

Ближе к концу 2023 года «АвтоВАЗ» начал в тестовом режиме оснащать универсалы LADA Granta Cross Quest более современной мультимедийной системой. Речь шла об упрощенной версии уже известного вазовского медиакомплекса EnjoY Pro, которая отличается отсутствием камеры заднего вида и уменьшенным с 10 до 7 дюймов дисплеем.