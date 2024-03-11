BYD выпустила обновленный Seagull

BYD, китайский производитель автомобилей, представил обновленную версию электромобиля Seagull, который получил название Honor Edition.

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Электрический хэтчбек был представлен на китайском рынке в начале 2024 года, привлекая внимание покупателей своим обновленным дизайном и улучшенными техническими характеристиками.

Seagull Honor Edition продолжает поколение компактных хэтчбеков. Длина составляет всего 3780 мм, при колесной базе 2500 мм. После ряда обновлений Seagull Honor Edition получил увеличенный запас хода, который может варьироваться от 305 до 405 километров в зависимости от выбранной комплектации. Это стало возможным благодаря использованию передовых технологий и оптимизации энергопотребления.

BYD Seagull оснащается электрическим силовым агрегатом мощностью 75 л.с., максимальная скорость ограничена на отметке в 130 км. Привод только передний.

Важным аспектом новой модели является её безопасность. Seagull Honor Edition оснащен современными системами активной безопасности, такими как интеллектуальное управление дальним светом, контроль движения в полосе и автоматическое экстренное торможение, что повышает уровень защиты для водителя и пассажиров.

Помимо технических характеристик, новая модель Seagull предлагает ряд современных возможностей для удобства и комфорта владельцев. Среди них — NFC-ключ для открытия дверей через смартфон, крупный сенсорный экран, мультимедийная система с поддержкой 4G и навигация, что делает процесс вождения более удобным и приятным.

Цена нового электрического хэтчбека BYD Seagull Honor Edition составляет около 820 тысяч рублей по текущему курсу. Цена делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет эффективное и экологичное средство передвижения в городском режиме. Поставки Seagull Honor Edition на российский рынок скорее всего будут налажены в текущем году.