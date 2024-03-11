Объявлены сроки выхода роскошного электрического седана Hongqi EH7

20 марта принадлежащий FAW китайский премиальный бренд Hongqi запустит на домашнем рынке свой новый электрический седан Hongqi EH7. Эта модель, ранее известная под кодовым названием E001, будет построена на фирменной платформе FME.

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Hongqi EH7 представляет собой полноразмерный седан в стиле фастбэка с L-образными фарами, скрытыми дверными ручками, панорамной крышей и пятиспицевыми колесными дисками с красными тормозными суппортами Brembo.

Длина кузова автомобиля составляет 4980 мм, ширина — 1915 мм, а высота — 1490 мм при колесной базе 3000 мм. На выбор покупателям предложат шесть цветов кузова: зеленый, фиолетовый, серебристый, серый, белый и черный.

Салон нового электрического седана выполнен в контрастной черно-белой цветовой гамме. Там установили сдвоенный экран, выполняющий роль цифровой приборной панели и центрального экрана, а также проекционный дисплей. Информационно-развлекательная система автомобиля построена на базе Qualcomm Snapdragon 8155. Помимо этого, автомобиль получит функции автономного вождения.

Hongqi EH7 будет доступен в версиях с задним и полным приводом. Заднеприводная модификация автомобиля будет оснащена электромотором мощностью 253 кВт (344 л.с.), а полноприводный вариант получит два мотора — на 202 кВт (275 л.с.) спереди и на 252 кВт (343 л.с.) сзади. Емкость батареи Hongqi EH7 еще предстоит выяснить, но китайские СМИ утверждают, что запас хода автомобиля составит 760 км в заднеприводном исполнении и 820 км в полноприводном.