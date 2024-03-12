Lada Vesta и другие модели АвтоВАЗа получат новый электроусилитель руля

Компания АвтоВАЗ сообщила о том, что автомобили Lada Vesta в скором времени начнут комплектоваться усовершенствованным электроуселителем руля. Позже ЭУР появятся и на других моделях АвтоВАЗа, включая новую Lada Iskra.

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Выпуском ЭУР занимается российская компания «Итэлма». Главная особенность ЭУР заключается в том, что он стал легче, ранее он весил 11 килограмм, после обновления его вес не превышает 8 800 грамм. Также, в процессе модернизации, электроусилитель руля был оснащен интегрированным блоком питания и датчиком углового положения рулевого вала.

Многие эксперты считают, что комплектование автомобилей Lada новым ЭУР приведет к их удорожанию. Фактическое происхождение ЭУР не уточняется, но в компании заявили, что в настоящее время ведутся работы по полной локализации производства в России.

Комплектование автомобилей Lada современным электроуселителем руля начнется в ближайшее время. Первой моделью, получившей в свое оснащение облегченный ЭУР, станет Lada Vesta. После успешного тестирования, ЭУР будет устанавливаться на весь модельный ряд АвтоВАЗа, включая новые модели, которые находятся на стадии разработки.

Напомним, что в начале декабря 2023 года был запущен сборочный процесс специальных систем ESP. В середине 2023 года автомобили Lada стали оснащаться произведенными в России системами ABS, в декабре стала устанавливаться система ESP. Также в компании сообщили о том, что в стенах Ульяновского автозавода «Соллерс» в 2025 будет налажено производство ремней и подушек безопасности в рамках сотрудничества с АвтоВАЗом.

Автомобили Lada являются одними из самых доступных на российском рынке и готовы составить конкуренцию китайским аналогам, не только в цене, но и по своей оснащенности.