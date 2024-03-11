Stellantis инвестирует миллиарды долларов в новые ДВС

Мультибрендовый автогигант намерен потратить шесть миллиардов долларов на разработку и выпуск в Южной Америке новых ДВС и моделей.

На сегодняшний день Stellantis является лидером по продажам новых машин в Южной Америке, доля рынка, на которую приходится продукция брендов автогиганта, здесь равна 23,5%. Неудивительно, что производитель намерен вкладываться в этот регион: согласованы инвестиции в размере 6 млрд долларов США, эти деньги, по плану, должны быть освоены в период с 2025 по 2030 годы.

В пресс-службе автогиганта отметили, что заложенные в бюджете инвестиции будут потрачены в том числе на запуск cвыше 40 новых продуктов в течение указанного периода. Солидную часть средств производитель намерен потратить на разработку и выпуск новых двигателей внутреннего сгорания, которые в качестве топлива могут использовать как бензин, так и этанол, для них предусмотрят электрификацию разного уровня. Ожидается, что в дальнейшем в регионе будет освоен в том числе выпуск полностью «зелёных» моделей, работающих на аккумуляторных батареях.

Предполагается, что Stellantis сможет использовать «биогибридную технологию» для выпуска как в составе неких новых моделей, так и в составе уже имеющихся автомобилей различных марок, входящих в обширный портфель автогиганта: их выпуск сейчас налажен на южноамериканских заводах. В списке анонсированных разработок есть также автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (eDCT). В компании отметили, что самые первые модели с новой «начинкой» поступят в продажу уже ближе к концу 2024 года.

Стоит отметить, что на автомобильном рынке Бразилии на долю Stellantis приходится 31,4%, ещё автогигант числится в лидерах продаж в Аргентине и Чили. Помимо этого, в Южной Америке производитель оказался во главе сегмента коммерческих автомобилей, его доля составила 28,6%. Кстати, одной из наиболее весомых причин, из-за которых по итогам 2023-го Fiat уже третий год подряд становится самым продаваемым брендом Stellantis, являются его высокие показатели на южноамериканском рынке.

На многих автопроизводителей по всему миру повлиял кризис спроса на электромобили. Напомним, в минувшем году немецкому концерну Volkswagen пришлось временно останавливать свои заводы из-за слабого спроса на «зелёные» модели. Не порадовали результаты продаж «электричек» и японскую корпорацию Toyota, после чего в руководстве пообещали продолжить разработку новых ДВС. В течение следующего десятилетия планирует выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания и французская марка Renault. А в Mercedes-Benz приняли решение отложить полную электрификацию и продолжить обновление моделей с ДВС.

В целом массовый потребитель на глобальном авторынке оказался не готов к тому, чтобы пересаживаться на электрокары. Однако желающие всё-таки есть: это позволило, в частности, настроиться на оптимистичный лад марке Polestar (несмотря на то, что материнская компания Volvo недавно отказалась её финансировать). Руководство «звёздного» бренда считает, что сможет использовать нынешний кризис спроса на электромобили и разочарование ряда производителей в свою пользу.