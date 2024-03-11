У BMW M3 нового поколения будет версия с 3,0-литровой битурбошестёркой

В свою очередь, у следующего купе M4, скорее всего, будут варианты только с полностью электрической «начинкой».

За разработку «заряженных» седана BMW M3 и купе M4 отвечает отметившее в 2022 году 50-летний юбилей подразделение BMW M. В основе «горячих» моделей лежат «штатные» 3 series и 4 series соответственно; напомним, «эмки» актуальной генерации были представлены осенью 2020 года, а сейчас баварский производитель занимается созданием BMW M3 и M4 нового поколения.

Летом прошлого года появилась информация о том, что следующие BMW M3 и M4 могут оказаться полностью «зелёными», причём тогда предполагалось, что версии с ДВС уйдут в прошлое. Однако, согласно новым слухам, это справедливо только для «заряженного» купе новой генерации. Ожидается, что у «горячего» купе, которое сейчас находится в разработке, будут модификации как с полностью «зелёной» техникой, так и с двигателем внутреннего сгорания; причём продаваться они будут параллельно.

О том, что «заряженной» четырёхдверке оставят версию с ДВС, сообщает BMW Blog. По данным ресурса, новому седану оставят нынешний мотор – 3,0-литровую битурбошестёрку S58. Предполагается, что производитель модернизирует двигатель таким образом, чтобы он соответствовал требованиям по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу.

У актуальных «горячих» BMW M3 и M4 отдача мотора равна либо 480, либо 510 л.с., а максимальный крутящий момент составляет 550 и 650 Нм соответственно. В первом случае в пару предлагается шестискоростная механическая коробка передач, во втором – восьмиступенчатый автомат. Привод у седана и купе может быть либо задним, либо полным. Согласно информации BMW Blog, у следующего бензинового M3, вероятно, не будет версии с механикой, останется только вариант с АКП.

Не исключено, что на решение оставить бензиновый «заряженный» седан в строю (в BMW эту информацию пока не подтвердили) повлиял нынешний кризис спроса на электромобили. Стоит напомнить, что недавно о решении притормозить процесс «озеленения» заявили несколько производителей, в том числе Mercedes-Benz: немецкая марка собирается в ближайшие годы продолжить обновлять модели с ДВС.

В издании отмечается, что у бензинового и полностью электрического BMW M3 будут разные платформы. Не исключено, что в первом случае это будет актуальная «тележка», а во втором – платформа Neue Klasse, на которой базируется одноименный концепт, представленный в начале сентября прошлого года. Он оснащался четырёхмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждом колесе), предполагаемая совокупная отдача этой системы – 1360 л.с.

В начале текущего месяца стало известно о том, что баварцы решили не отправлять в производство «клоунский ботинок» BMW Touring Coupe на базе Z4. Ранее предполагалось, что производитель выпустит 50 экземпляров, а ценник установят на отметке 250 тыс. долларов. Однако теперь сообщается, что «зелёный свет» этот проект так и не получил.