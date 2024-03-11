Новый Dodge Charger оказался больше BMW X7 и тяжелее Cadillac Escalade

Американские журналисты узнали точные характеристики «батарейного» Charger Daytona. По ряду параметров новинка превосходит полноразмерные внедорожники: длина купе — 5248 миллиметров, снаряжённая масса — 2648 килограммов. Для сравнения от бампера до бампера BMW X7 «всего» 5172 миллиметра, а заднеприводный Cadillac Escalade ESV весит 2624 килограмма!

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В ширину (2028 миллиметров) новый Dodge Charger Daytona тоже прибавил: теперь масл-кар всего на два миллиметра уже, чем Lamborghini Aventador. Единственное, в чём прогресс минимален — это высота. Электромобиль крупнее предшественника на полдюйма, и от земли до крыши 1499 миллиметров. Можно ожидать, что у купе будет низкий центр тяжести и впечатляющая устойчивость.

В новом поколении Charger Daytona станет полноприводным: электромобиль разовьёт 503 или 680 лошадиных сил, бензиновая версия с рядной «турбошестёркой» — 426 или 558 лошадиных сил. Самый быстрый масл-кар разменяет с места 60 миль в час (97 км/ч) за 3,3 секунды. Запас хода составит от 418 до 510 километров по американскому стандарту EPA. А вот тяговая батарея 400-вольтовая, так что быстрой зарядки можно не ждать.

Продажи Dodge Charger Daytona начнутся с электрических купе: они появятся у дилеров осенью 2024 года. К весне 2025 года в гамму добавят пятидверные лифтбеки и бензиновые модификации. Цены раньше лета ждать не стоит. Ориентир у концерна Stellantis есть, ведь Ford Mustang недавно сменил поколение и в отставку не собирается.