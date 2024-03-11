Появились новые фото седана Lynk & Co 07 от Geely и Volvo

Китайская компания провела презентацию своей новой четырёхдверки, однако подробностей о технике и ценах по-прежнему нет.

Марка Lynk & Co является совместным проектом Geely и Volvo, она официально анонсировала новинку – седан Lynk & Co 07 – в конце прошлой осени. Позже были опубликованы новые снимки, раскрывающие внешность, кроме того, ряд деталей были рассекречены в базе китайского минпрома. Теперь в компании провели официальную презентацию четырёхдверки, правда, новыми техническими подробностями производитель так и не поделился. Зато появились официальные фотографии салона.

Судя по ним, оформление интерьера нового седана во многом унифицировано с кроссовером Lynk & Co 08. Перед водителем располагается двухцветный «сплюснутый» сверху и снизу трёхспицевый мультируль, а за ним – горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль цифровой приборки, его диагональ составляет 12,3 дюйма.

В центре передней панели расположен большой «телевизор» – тачскрин информационно-развлекательной системы Lynk Flyme Auto. Его диагональ равна 15,4 дюйма, он имеет «ультратонкую» рамку и разрешение 2,5K. В нижней части центральной консоли есть площадка для беспроводной зарядки смартфонов, а под крышкой «спрятана» пара подстаканников.

Салон седана Lynk & Co 07 рассчитан на пятерых седоков. Он базируется на модернизированной платформе CMA (Compact Modular Architecture) с приставкой Evo. Четырёхдверка в длину вытянулась на 4827 мм, в ширину – на 1900 мм, в высоту – на 1480 мм, а расстояние между осями у него равно 2843 мм. По габаритам новинка сопоставима с рестайлинговым седаном Kia K5.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, внешность модели с индексом 07 оформлена в соответствии с нынешним фамильным стилем бренда: он был продемонстрирован с помощью концепта Next Day, который компания презентовала в 2022-м. Первыми его примерили кроссовер Lynk & Co 08, а также обновлённый паркетник с индексом 06. В списке особенностей дизайна необычные «h-образные» ходовые огни, проходящая ниже полоса с основными блоками фар, а также задние фонари, оформленные в виде единой линии с «перегородками».

Lynk & Co 07 получил безрамочные двери, чёрную крышу, небольшой спойлер на крышке багажника, большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, утопленные дверные ручки и традиционные наружные зеркала, которые крепятся к дверям на отдельных ножках.

Известно, что на домашнем рынке Lynk & Co 07 изначально будет предлагаться только в виде подзаряжаемого гибрида. В основе его установки EM-P лежит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. Производитель пока не раскрыл характеристики электродвигателя, совокупную отдачу системы и ёмкость тяговой батареи. Не исключено, что в дальнейшем у седана будет полноприводная версия с дополнительным электромотором.

Стоит напомнить, что, несмотря на индекс, Lynk & Co 07 является восьмой моделью в линейке и при этом – второй четырёхдверкой: в иерархии бренда «семёрка» оказалась на одну ступеньку выше чем седан Lynk & Co 03, который минувшей осенью обзавёлся лимитированной спортивной топ-версией 03++.