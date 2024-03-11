В продаже замечена Lancia Delta Integrale шеф-дизайнера Stellantis

На онлайн-площадке Bring a Trailer появилось объявление о продаже Lancia Delta Integrale Evo 1 1992 года выпуска, которая принадлежала главному дизайнеру концерна Stellantis Ральфу Жилю. Жиль приобрел эту машину в 2018 году и переделал ее на свой лад: у нее модифицированный мотор, кресла Recaro в стилистике 80-х, а также руль MOMO Corse, стереосистема Pioneer и 15-дюймовые колеса Speedline.

© Motor.ru

Красный кузов в оттенке Rosso Monza сочетается с темно-серым салоном. Судя по описанию и фотографиям, эта Delta Integrale, которой более трех десятков лет и которая проехала свыше 100 тысяч километров, находится в отличном состоянии.

© Bringatrailer.com

© Bringatrailer.com

© Bringatrailer.com

© Bringatrailer.com

Изначально хот-хэтч приводила в движение 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 210 лошадиных сил, однако после различных модификаций ее отдача наверняка была увеличена, но насколько, не сообщается. Коробка передач — пятиступенчатая «механика».

Текущая ставка составляет 42 тысячи долларов (чуть больше 3,8 миллиона рублей), торги закончатся через два дня. Вместе с автомобилем покупатель получит комплект запчастей, включая демонтированный заводской выпускной коллектор.

Несколько лет назад на торги выставили редчайшую Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II Blue Lagos, которая была выпущена тиражом 215 экземпляров. Этот хэтчбек оценили в 90–110 тысяч долларов (8,1-10 миллионов рублей).