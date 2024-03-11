Новый гиперкар McLaren получит гибрид мощностью свыше 1000 л.с.

Источники Automotive News сообщили подробности о наследнике купе P1. По данным издания, премьера состоится в конце 2024 года, покупателей привлекут эффектным дизайном с дверями в стиле «крыльев чайки», сумасшедшей силовой установкой мощностью свыше 1000 лошадиных сил, шасси с углепластиковым монококом, а также компонентами аэродинамики в духе болидов Формулы-1.

McLaren P1 выпускался в период с 2013 по 2015 год, а тираж составил 375 экземпляров. Новый гиперкар известен под внутризаводским индексом P18. Купе станет первым McLaren без фирменных дверей-бабочек: для флагмана готовят решение в духе Aston Martin Valkyrie. Гибридная система на основе V8 подтверждена, причём массу силовой установки по сравнению с актуальными гибридами удастся сократить втрое!

Особенностью McLaren P18 станет углепластиковый монокок со встроенными в силовую структуру спинками кресел. Элементы подвески распечатают на 3D-принтере, а компоненты обвеса будут выполнены в духе формульных болидов. Задний выдвижной спойлер схож с таковым у McLaren P1, а вот утопленные фары напоминают о «младших» моделях Artura и 750S.

Директор по продуктовой стратегии McLaren заявил, что отказываться от двигателей внутреннего сгорания британцы не намерены: ставку сделают на гибриды. О полностью электрическом McLaren речи не идёт: всё дело в том, что «батарейный» суперкар пока не может проехать десять кругов по гоночному треку в режиме максимальной производительности.