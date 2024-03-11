В Саратове увеличат выпуск деталей для УАЗов

На предприятии «Серп и Молот» в Саратове при помощи господдержки закуплено оборудование для модернизации участка производства компонентов для отечественных внедорожников из Ульяновска. Отмечается, что общий бюджет проекта равен 101,7 млн рублей, из которых 67,5 млн рублей завод получит в виде льготного займа от ФРП, ещё один займ на 7,5 млн рублей предоставит региональный Фонд развития промышленности.

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Предполагается, что выделенные средства пойдут на модернизацию участка производства шарниров поворотного кулака. Кроме того, новое оборудование позволит увеличить объём производства до 14,7 экземпляров ежемесячно — это на 40% больше, чем сегодня.

В министерстве экономического развития Саратовской области подчеркнули, что господдержка пойдёт на покупку технологического оборудования, также производитель будет использовать российское сырьё. После завершения работ уровень локализации компонентов превысит 90%.

В конце февраля сообщалось, что начался выпуск новых коробок передач для УАЗ «Патриот». Такие агрегаты будут устанавливаться на автомобили марки Sollers — грузовики Atlant и Argo. Кроме того, «шестиступку» получит и флагманская модель Ульяновского автозавода, внедорожник «Патриот». Саму коробку предоставил индустриальный партнёр, китайская компания JAC.

Помимо этого, УАЗ модернизовал автомобили «Патриот», «Пикап» и «Профи». Так, полноприводные грузовики «Профи» получили доработанный передний мост, оборудованный рулевым демпфером. Как отмечает производитель, такое решение снижает вибрации на рулевом колесе, что позволяет водителю легче контролировать автомобиль. Ранее аналогичный конструктив появился на внедорожниках «Профи».

В начале февраля производитель прекратил выпуск машин с моторами экокласса «Евро-0». В связи с внесёнными изменениями в постановление правительства РФ № 844 от 12 мая 2022 года, автопроизводитель с 1 февраля не может изготавливать транспортные средства, отвечающие экологическому стандарту ниже «3». Однако «грязные» автомобили до сих пор встречаются в продаже.