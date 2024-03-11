Лимузин ЗИЛ-41047, который обслуживал первого президента России Бориса Ельцина, выставили на продажу в Москве, сообщает "Южный автомобиль".

За машину 1991 года выпуска просят 70 млн рублей, пробег автомобиля - 38 тысяч км. Лимузин оснащен 7,7-литровым бензиновым "зиловским" двигателем V8 с карбюраторной системой питания. 315-сильный силовой агрегат агрегатирован с трехступенчатой автоматической коробкой передач отечественного производства. С места до "сотни" автомобиль способен разгоняться за 12 секунд.

Всего Ельцина обслуживали три различных лимузина ЗИЛ. Машина была выпущена в советское время, но ее доработка производилась в Германии специалистами компании Trasco Brenen. Среди особенностей - пуленепробиваемые стекла, пуленепробиваемые шины марки "Гранит".

41047 - базовая модель последнего поколения "зиловских" лимузинов. Выпуск ЗИЛ-41047 начался в далеком 1986-м и завершился только в 2016 году. Всего за этот период завод произвел 154 экземпляра.

ЗИЛ являлся старейшим российским автомобилестроительным предприятием - он был основан еще до революции, в 1916 году.