«Другой» Kia Sportage, который выпускается в Китае и называется там Sportage R либо Sportage Ace, продолжают поставлять в Россию частным путем. По сравнению с ценами сентября прошлого года эти кроссоверы серьезно подешевели: тогда они стоили от 3 650 000 рублей, а сейчас на одном из классифайдов их продают минимум за 3 200 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За 3 200 000 рублей новые Kia Sportage R/Ace выставили на продажу сразу два подмосковных дилера — из Химок и Долгопрудного. И тот, и другой предлагает кроссовер в «подогретой» версии GT-Line, оснащенный 1,5-литровым 200-сильным турбированным двигателем T-GDI, семиступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом.

Интересно, что вариант с 2,0-литровым 161-сильным «атмосферником» и классическим шестиступенчатым «автоматом» стоит дороже — от 3 300 000 рублей. Столько за такой кроссовер просят автосалон из Казани и «частник» из Самары. В обоих случаях стоимость включает оформленный ЭПТС, уплаченный утильсбор и другие сопутствующие расходы, связанные с «растаможкой» и доставкой автомобиля до России.

К слову, официально представленные в России «китайцы» стоят примерно столько же или даже дороже. Например, BAIC X55 калининградской сборки в «топе» продают за 3 250 000 рублей, цены на Chery Tiggo 8 Pro с передним приводом начинаются от 3 430 000 рублей, а на Changan Uni-K без учета скидок они и вовсе стартуют от 3 639 900 рублей.

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Комплектации у Sportage R/Ace тоже богатые. В частности, в версии с «базовым» мотором у него есть панорамная крыша с электроуправляемым люком, полностью светодиодная оптика, отделанный коричневой перфорированной кожей салон, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, камера кругового обзора, датчики света, дождя и контроля давления в шинах, цифровая приборная панель, мультимедийная система с тачскрином диагональю 8,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, 18-дюймовые литые диски и многое другое.

Напомним, Kia Sportage R/Ace дебютировал в ноябре 2020 года на автосалоне в Гуанчжоу. Он построен на платформе «старого» Hyundai ix35 и внешне похож на «старший» кроссовер Sorento. Производством таких кроссоверов занимается китайское совместное предприятие Dongfeng Yueda Kia.