"Автостат Инфо" назвал самые популярные авто на "вторичке" в феврале

Как сообщает "Автостат Инфо", в феврале было продано 448 626 подержанных легковых автомобилей, на 1% меньше, чем годом ранее - 453 607 машин. За первые два месяца этого года объем вторичного авторынка составил 830 325 автомобилей, сократившись на 4,4% в годовом выражении.

© Российская газета

Чаще всего покупали Lada - 113 608 машин (+7%). Продажи Toyota с пробегом упали на 9% - до 44 559 машин, а перерегистрации у Kia выросли на 2% - до 27 272 автомобилей.

На первое место среди моделей вышла в феврале Kia Rio, показавшая рост продаж на 16% в годовом выражении (до 10 964 машин). На второй строчке Lada 2107 Granta - 10 432 машины (небольшое отставание от лидера рейтинга), что на 12,5% больше прошлогоднего результата.

В топ-5 самых востребованных моделей вторичного авторынка вошли Lada 2114 (9 674 машины, +3,7%), Lada Granta (9 600 машин, +9%) и Hyundai Solaris (9 274 машины).

Ранее "РГ" сообщала, что в феврале на рынке с пробегом чаще всего приобретали внедорожники (40%). Далее предпочтение отдавалось седанам - 30%, затем пятидверным хэтчбэкам (17%).

Также продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 76% в 2023 году в России. Средняя цена подержанных моделей из Поднебесной в 2023 года составила 1 650 000 рублей.

Кроме того, автоэксперт Максим Шелков назвал Mazda, Kia и Toyota уязвимыми для подделки пробега.