Задержанные ранее Audi, Porsche и Bentley начали выпускать с таможни

Концерн Volkswagen решил проблему с тысячами своих автомобилей, застрявших на американской таможне. Ранее несколько крупных партий маши были задержаны в разных портах из-за подозрений в установке на них запрещённых китайских комплектующих.

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Отмечается, что Audi, Porsche и Bentley из задержанных партий уж начали отправлять дилерам. До начала продаж, который намечен на конец марта, последние обязаны заменить детали, которые, как утверждается, были произведены «с использованием рабского труда».

Напомним, в середине февраля стало известно, что в США тысячи люксовых машин были конфискованы из-за наличия запчастей из Поднебесной. Американские власти изъяли более тысячи дорогих автомобилей после того, как в концерне Volkswagen обнаружили в них одну деталь китайского производителя, который ранее был обвинён в нарушении закона о принудительном труде.

В перечень попавших под американские санкции фирм включены Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. Все они работают в Синьзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Тем временем сообщается, что завод Volkswagen в Калуге не заработает в краткосрочной перспективе. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша анонсировал перезапуск предприятия в первом полугодии 2024 года. Часть персонала с калужской производственной площадки задействовали на бывшем заводе Hyundai в Петербурге, где понемногу уже идёт сборка моделей под маркой Solaris.