Evolute и Voyah претендуют на новый рекорд скорости на льду

Обе модели приняли участие в фестивале «Байкайская миля» на льду пролива Малое Море озера Байкал. Evolute i-Jet предпринял попытку установить рекорд скорости на дистанции 1 километр в категории серийных электромобилей. Voyah Passion в свою очередь показал лучшую скорость на дистанции 500 метров, а заодно лучший результат в ресурсном испытании на дальность пробега.

© Motor.ru

При заезде на дистанции в 1 километр с места замер производится из статического положения: автомобиль разгоняется на протяжении всего мерного отрезка, затем начинается торможение. По результатам двух замеров (в каждую сторону) также вычисляется среднее арифметическое число.

На дистанции 500 метров при старте с места i-Jet развил максимальную скорость в 81 километр в час, а при старте сходу на дистанции в 1 километр — более 221 километра в час. Последний результат выше предыдущего рекорда в 217,97 километра в час. Эти данные будут переданы на рассмотрение в РАФ, которая официально утверждает рекорды.

© Evolute

© Evolute

© Voyah

© Voyah

Что касается Voyah Passion, то он тоже предпринял успешные попытки в заездах на скорость в своем классе. Максимальная средняя скорость электромобиля на дистанции в 1 километр с места составила более 108 километров в час, тем самым он побил существующий рекорд в 106 километров в час. Во время заезда на 500 метров с хода электрический седан показал максимальную среднюю скорость более 183 километра в час, что претендует на обновление национального рекорда для электромобилей.

Кроме того, Passion отметился и в ресурсных испытаниях на дальность пробега. Заезд электрокара по специально подготовленной закольцованной трассе продолжался более десяти часов — за это время седан проехал 450 километров без подзарядки, что тоже претендует на рекорд.

В ходе ресурсных испытаний пилоты имитировали вождение в смешанном цикле с примерной скоростью 60 километров в час при включенной системе климатического контроля и фарах ближнего света. Стоит отметить, что заезд Voyah Passion проводился при заряженной на 90 процентов батарее, а при 100-процентном заряде ожидаемый результат мог составить до 495 километров.