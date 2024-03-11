Volkswagen выпустил рекордное количество сосисок

В 2023 году концерну Volkswagen удалось выпустить рекордное количество сосисок - 8,3 млн единиц. Данный показатель на 0,4 млн превышает уровень предыдущего года, сообщает Wroom.ru со ссылкой на Autobild.

Сосиски под брендом Volkswagen делают в Вольфсбурге. Продукцию выпускают там с 1973 года. Как отмечается, у данного продукта даже есть отдельный код в официальном каталоге запчастей и аксессуаров.

Продажи этих колбасных изделий осуществляются в столовых немецких заводов автогиганта, а также в обычных супермаркетах (в основном, в Нижней Саксонии).

Под брендом Volkswagen также выпускают кетчуп.

Ранее сообщалось, что немецким автопроизводителем Volkswagen была учреждена новая фирма, которая займется решениями в сфере искусственного интеллекта. Ей дали название AI Lab. Как писали СМИ, компания уже приступила к предварительным переговорам по данному вопросу. Отмечалось, что она взаимодействует с международными IT-игроками о совместной работе над ИИ-продуктами.