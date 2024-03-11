Страховщики в Великобритании отказываются работать с китайскими авто

Великобритания - один из активно осваиваемых китайскими производителями рынков. Но с "китайцами" и запчастями и тут проблемы - страховщики отказываются работать с машинами из Поднебесной.

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Причина кроется в опасениях страховых компаний: в Великобритании, как и в России, наблюдается дефицит запчастей, длительные сроки их доставки, отсутствие полной технической информации по той или иной модели.

Журнал Auto Express пишет, то практически невозможно застраховать BYD Seal, GWM Ora 03 и даже некоторые модели MG (марка "родилась" в Англии, сейчас принадлежит китайскому концерну SAIC - прим. "РГ"). При этом никто не спорит о качестве китайских автомобилей - к нему никаких претензий нет.

Эксперты говорят, что китайцы ведут бизнес не так, как это должно быть в представлении европейских компаний: они выходят на рынок, но не имеют при этом ни отлаженной логистики, ни складов с запчастями с достаточной номенклатурой, ни развитой сервисной сети, ни документации по ремонту.

Ранее "РГ" рассказывала о проблемах при работе с китайскими автомобилями на российском рынке.

Тем не менее, китайские автопроизводители наращивают объёмы строительства ролкеров, некоторые из них могут вмещать до девяти тысяч автомобилей.