Внедорожник Toyota Land Cruiser стал наиболее угоняемым авто

В Японии преференции автоворов склоняются в сторону автомобилей Toyota и Lexus, которые доминировали в рейтинге наиболее часто угоняемых машин за 2023 год, заняв девять из десяти позиций. В отличие от США, где воры предпочитают большие пикапы и авто Hyundai/Kia, а в Великобритании фаворитом является Range Rover, в Японии лидируют модели Toyota/Lexus. Лидером среди угоняемых автомобилей уже третий год остается Toyota Land Cruiser, подчеркивая предпочтение воров к вместительным и проходимым SUV. За ним следуют минивэн Toyota Alphard и гибрид Toyota Prius.

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Согласно отчету, опубликованному Японской ассоциацией страховщиков и процитированному изданием SPEEDME.RU, список самых угоняемых транспортных средств в основном состоит из моделей Toyota и Lexus, с одним исключением — Mercedes-Benz, являющимся единственным представителем из-за рубежа. Эта тенденция сохранялась и в предыдущие годы.

Топ самых угоняемых автомобилей в Японии включает:

Toyota Land Cruiser — 383 угона

Toyota Alphard — 364 угона

Toyota Prius — 307 угонов

Lexus LX — 120 угонов

Toyota Hiace — 60 угонов

Toyota Crown — 53 угона

Toyota Vellfire — 43 угона

Lexus RX — 42 угона

Toyota Harrier — 37 угонов

Mercedes-Benz (не уточненная модель) — 37 угонов

Эти данные были собраны 21 страховой компанией, при этом десять самых популярных моделей у воров составили 55,7% от общего числа случаев угона. В 2023 году зарегистрировано 2 597 угонов, что меньше, чем в 2022 году (2 656 угонов), но больше, чем в 2021 году (2 425 угонов). Подавляющее большинство угонов (58,5%) происходит в ночное время, когда уровень освещенности низок и мало свидетелей, что упрощает задачу для злоумышленников.