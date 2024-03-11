Дорогу М-8 «Холмогоры» расширят на участке до съезда на Сергиев Посад

Стартовало проектирование реконструкции данного участка автодороги. В настоящее время ведутся работы по расширению автотрассы на отрезке с 35 по 47 километр. Они продлятся, как минимум, до 2026 года.

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О подготовке к дальнейшему расширению трассы М-8 «Холмогоры» в Подмосковье рассказал в своём Telegram-канале председатель комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Сообщение депутат подкрепил снимками экрана с проектами будущих развязок.

По словам Пахомова, летом 2024 года проектирование реконструкции Ярославского шоссе от Софрино до съезда на Сергиев Посад будет завершено. Затем проект отправится на экспертизу. После получения положительного заключения по проекту можно будет выходить на строительные работы.

«На этапе Софрино−Сергиев Посад трасса будет расширена до 6−10 полос и освещена. Кроме реконструкции действующих съездов и развязок планируем несколько новых решений: две временные стоянки (карманы) на границе Сергиево-Посадского района, разворот в районе Заречного/Голыгино и прямой съезд на Радонеж/Хотьково при движении со стороны Москвы», — конкретизировал Сергей Пахомов.

Сейчас, напомним, идут работы по расширению участка М-8 на отрезке с 35 по 47 километр. Заключён контракт с ФКУ «Центрмагистраль» стоимостью около 13,5 млрд рублей на проведение 1-го этапа работ. Дальнейшее расширение трассы от моста до «бетонки» входит во 2-й, и, возможно, даже в 3-й этап, сроки реализации которых неизвестны.