Rivian готовит компактный электрический кроссовер R3

Ребята из Rivian приготовили для поклонников электромобилей новую модель Rivian R3 — компактный и более доступный кроссовер, который в ближайшие годы поднимет бренд электромобилей на новую высоту.

Он построен на той же платформе, что и R2, и напоминает нечто среднее между Lancia Delta и нашей Lada Niva. Rivian R3 примерно на 130 мм короче, чем R2, но использует ту же силовую установку.

Представители Rivian заявили, что и R2, и R3 будут оснащены батареями двух размеров: большая рассчитана на запас хода более 500 км, а разгон до 100 км/ч займёт около 3 секунд. Ожидается, что цена на R2 составит около 45 000 долларов (~4,1 млн рублей), а стоимость R3 будет ещё ниже.

Как и R2, R3 будет использовать заводскую вилку Североамериканского стандарта зарядки Tesla (NACS), что делает ее изначально совместимой с обширной сетью зарядки Tesla. Оба автомобиля смогут использовать вилки комбинированной системы зарядки (CCS) с адаптером. Говорят, что все они заряжаются от 10% до 80% менее чем за 30 минут.

Rivian R3 будет неплохо подготовлен для любителей активного отдыха. Так, второй ряд сидений можно будет сложить, а заднее стекло открыть для перевозки крупных предметов, например, досок для сёрфинга.

А ещё будет интересный вариант Rivian R3X — что-то вроде внедорожного хотхэтча. По словам представителей компании, R2, R3 и R3X будут доступны не только в США, но и на других рынках. Производство начнётся на новом заводе компании в Джорджии.