Представлен новый минивэн Denza для любителей поесть в дороге

В КНР был представлен обновленный минивэн Denza D9. Об этом сообщает Autohome.com.cn.

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В салоне усовершенствовали панель вокруг рычага переключения передач. Кроме того, автомобиль теперь оснащен опцией обогрева руля. В минивэне также есть небольшой холодильник и откидывающиеся столики в спинках передних сидений – такой функционал подойдет тем, кто любит дальние путешествия.

Подчеркивается, что машине дали новую решетку радиатора, также видоизменились фары и бамперы. Автомобиль комплектуется электроприводом боковой двери. Покупатели могут приобрести машину в новом оттенке — ярко-фиолетовом.

Машина имеет следующие габариты: длина — 5250 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1920 мм. Колесная база составляет 3110 мм.

На рынке будет представлена электрическая и гибридная версии модели. Электрический Denza D9 может проехать на одной зарядке аккумулятора 620 км. Гибридной версии дали 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель и электромотор.

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