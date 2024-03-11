Эксперты рассказали, как китайские авто показали себя в морозы и снегопады

Китайские автомобили неплохо выдержали российскую зиму, однако погодные условия показали их слабые места. Как сообщает «Коммерсант», основные жалобы поступали на сложности с запуском двигателя, работу аккумуляторов у электромобилей и электронику.

Как отметил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко, владельцы электромобилей из КНР отмечали падение движения на одном заряде батареи примерно на 50-60%. Китайские авто с двигателями внутреннего сгорания показали себя не хуже других машин.

Соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов отметил, что водителям все же приходилось преодолевать некоторые сложности в управлении.

«Работа этих всех электронных "уздечек", которые используются в основном на скользкой дороге при зимней каше, оставляет желать лучшего. Но я не уверен, что это проблема именно "китайцев"», — сказал эксперт.

Климов добавил, что периодически сталкивался с необходимостью отключать систему стабилизации и ряд электронных помощников. Это было необходимо, чтобы преодолеть сложные участки дороги.

В публикации отмечается, что во время сильных морозов этой зимой в СМИ появлялись публикации о том, что владельцы китайских авто не могли завести свои машины. При этом официальные дилеры опровергали наличие проблем. Ряд экспертов считает, что жалобы могут быть связаны с транспортными средствами из Китая, ввезенными по параллельному импорту — такие экземпляры слабо адаптированы к российским погодным условиям.